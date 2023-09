Terribile incidente in Calabria: impatto devastante tra una moto e un’auto della polizia, muore un 17enne

StrettoWeb

Sabato di sangue sulle strade calabresi. In un terribile incidente tra una moto ed un’auto della Polizia, avvenuto a Cosenza, ha perso la vita un giovane di soli 17 anni. Il minorenne era a bordo della moto, all’incrocio tra Via Martorelli e Via Falvo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio dopo l’impatto con l’auto della Polizia. Immediatamente trasportato all’Ospedale di Cosenza, il giovane è deceduto poco dopo.

Sul grave sinistro la Procura ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti.

Foto di repertorio