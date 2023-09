Comunali Rosarno, volano gli stracci nel Centro/Destra: “coalizione umiliata, i cittadini meritano chiarezza

StrettoWeb

“Il ritiro di Fratelli d’Italia dalla lista del centrodestra per le prossime elezioni Comunali rappresenta l’ennesima umiliazione per Rosarno e per la storia del centrodestra di Rosarno. Una situazione francamente inspiegabile rispetto alla quale i cittadini meritano quantomeno che venga fatta chiarezza”. E’ quanto dichiara in una nota Gaetano Rao, commissario cittadino di Noi Moderati.

“Conosco bene la politica e i suoi meccanismi- continua Rao- e non mi sorprende, nel merito, quanto è successo. Ma le modalità con cui questa rottura si è consumata, nonché quanto accaduto poche settimane fa quando anche la Lega ha abbandonato senza preavviso il percorso della coalizione, mi lasciano estremamente perplesso. Come mai, con tutto il tempo che c’è stato, la coalizione è arrivata così impreparata a questo appuntamento elettorale? Come mai non si è riusciti a formare un’alleanza, con tanto di simboli dei partiti, che rispecchiasse la coalizione quella di Governo in modo chiaro e trasparente? Come mai i principali alleati di Governo, dopo aver avviato e proseguito le trattative hanno deciso di ritirarsi quasi in dirittura di arrivo da questo progetto?”.

“Fatto sta- aggiunge Rao- che quella che doveva essere una coalizione adesso rimane rappresentata, sotto forma di lista civica, dalla sola Forza Italia. Mi auguro, e credo sicuramente sarà così, che i partiti coinvolti diano conto delle motivazioni di queste scelte ma credo, a questo punto, sia anche legittimo che l’unico partito rimasto a supporto della lista faccia chiarezza anche perché, è proprio Forza Italia, tramite il suo responsabile On. Arruzzolo, che ha condotto gli incontri e le trattative della coalizione”.

“Io stesso- aggiunge Rao- in rappresentanza di Noi Moderati, avevo partecipato ai primi incontri, e proprio in quella sede avevo proposto allo stesso Arruzzolo di impegnarsi in prima persona e guidare la lista, in qualità di candidato Sindaco, sia in quanto figura autorevole e rappresentativa che in quanto principale sostenitore della precedente amministrazione alla quale, facendo questa scelta, avrebbe potuto ridare legittimazione. Rispetto a questa ipotesi mi ero impegnato a garantire il pieno supporto, ma la mia proposta non ha trovato disponibilità. Questo- conclude Gaetano Rao– a conferma del fatto che le mie osservazioni sono mosse solo dal rispetto che credo meritino i cittadini di Rosarno e tutti coloro i quali nel corso di tanti anni si sono sempre impegnati per gli ideali e i principi del centrodestra”.