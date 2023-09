Il Comitato Ponte e Libertà al raduno della Lega a Pontida | FOTO

StrettoWeb

Raduno della Lega a Pontida come avviene ormai da tanti anni. Migliaia di persone da tutta Italia si sono recate in provincia di Bergamo per ascoltare ministri, parlamentari e governatori del Carroccio ma soprattutto Matteo Salvini e Marine Le Pen, la leader della destra francese.

Anche il Comitato Ponte e Libertà, il cui leader è il parlamentare di Messina, Nino Germanà, si trova a Pontida: ricordiamo che, suddetto gruppo, lotta per la costruzione dell’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia il cui iter è ripartito grazie al vicepremier Salvini.