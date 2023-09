Come fare per avere l’iPhone 15 a Reggio e Messina: lo ordini nel weekend, arriva subito | DETTAGLI

StrettoWeb

Tutti pazzi per l’iPhone 15. Come sempre, da ormai diversi anni a questa parte – e cioè da quando il colosso Apple ha preso il sopravvento, “invadendo” il mondo della tecnologia con la sua forza – ad ogni uscita di un nuovo modello si accompagna la grande attesa e curiosità degli appassionati. Come non dimenticare i video virali degli anni passati, dove flotte di persone si accalcavano nei negozi a pochi minuti dalla presentazione del dispositivo.

Ora, come detto, è in uscita il nuovo iPhone 15, l’ultimo modello in ordine di tempo. All’inizio, si sa, non sarà disponibile subito e per tutti; occorrerà pazientare qualche settimana. A Reggio Calabria e Messina, però, si potrà avere subito, dopo qualche giorno. Come? Rivolgendosi ai quattro negozi ufficiali Tim nelle due città dello Stretto, si potrà pre-acquistare il nuovo iPhone 15 tra oggi, 15 settembre, e domenica 17. La consegna, così, sarà garantita il 22 settembre, tra una settimana esatta, venerdì prossimo. Le vendite sono aperte da oggi pomeriggio, giorno 15, alle ore 16.00. L’offerta è valida anche per i clienti di altri gestori che volessero solo acquistare il telefono a rate con tasso zero.

I negozi Tim di Reggio Calabria e Messina dove sarà valida l’offerta

I negozi sono i seguenti:

Messina – Via Tommaso Cannizzaro, 83 (Fronte Guardia di Finanza) – Telefono: 0906510258

– Via Tommaso Cannizzaro, 83 (Fronte Guardia di Finanza) – Telefono: Messina – Via Garibaldi, 274 (Fronte Molonia Biciclette) – Telefono: 090360951

– Via Garibaldi, 274 (Fronte Molonia Biciclette) – Telefono: Reggio Calabria – Viale Calabria, 310 – c/o Parco Commerciale “Le Ninfee” – Telefono: 09651817112

– Viale Calabria, 310 – c/o Parco Commerciale “Le Ninfee” – Telefono: Reggio Calabria – Corso Garibaldi, 190 (Angolo Via Giulia, Salita Villa Zerbi) – Telefono: 0965312341

Questi negozi resteranno eccezionalmente aperti Venerdì, Sabato e Domenica con i seguenti orari:

Venerdì 15 e Sabato 16 Settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

Domenica 17 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Il pagamento

Si potrà effettuare anche con carta di credito o conto corrente, con rate di 33€ al mese per la durata di 30 mesi. Qui di seguito la grafica con altre info.