Cittadella-Catanzaro, Vivarini elogia gli avversari: “dobbiamo prepararci”. E sugli indisponibili

“Cittadella è una realtà particolare della Serie B. Fanno lo stesso calcio da anni e lo fanno con accanimento, passione e massima attenzione ai particolari. Non hanno giocatori individuale di livello altissimo, ma tutti funzionali per un progetto tattico consolidato negli anni. Hanno perso in casa, ma sono capaci di riscattarsi e venire qui a pressarci per 90 minuti. A questo dovremo essere preparati”. E’ quanto ha affermato, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Catanzaro-Cittadella, l’allenatore dei giallorossi Vincenzo Vivarini.

“Più o meno abbiamo la stessa squadra dell’anno scorso, per questo dobbiamo cercare di far crescere i giovani che abbiamo. Prendiamo gol a causa di ingenuità anche perché la squadra è sempre messa bene in campo, ci manca quel qualcosa in più di cui l’anno scorso non c’era bisogno. Stiamo lavorando per cercare di diventare più solidi”. Sulla situazione indisponibili: “abbiamo recuperato Oliveri e Krajnc, ma abbiamo perso Pompetti. Stiamo recuperando anche Ambrosino che negli ultimi allenamenti è stato più pimpante”.