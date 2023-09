Cinquefrondi è sport: presentati tre interventi sugli impianti sportivi comunali

StrettoWeb

“Cinquefrondi è sport”. Così, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha presentato gli interventi su altrettanti impianti sportivi che cambieranno in meglio il territorio cinquefrondese e, più in generale, l’intera Piana di Gioia Tauro. Insieme a Michele Conia, primo cittadino del Comune pianigiano, nonché consigliere metropolitano, ed al consigliere comunale delegato allo Sport, Giuseppe Luciano, Carmelo Versace, supportato dai tecnici dell’ente e davanti ad un folto pubblico raccolto in Piazza della Repubblica, si è soffermato sulla consegna dei lavori della Tensostruttura, sui lavori di adeguamento del PalaBonini e sull’investimento che, per 1,5 milioni di euro, consentirà l’ammodernamento dello stadio comunale “Cimino”.

“Grazie alla lungimiranza di questa amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco metropolitano facente funzioni parlando della giunta Conia – si è arrivati ad un risultato molto importante per i cittadini, per le associazioni sportive, per una comunità che avrà un modo diverso e più organizzato per dedicarsi al proprio benessere. Non sono parole, ma fatti cresciuti sulle gambe delle linee programmatiche del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e sui quali si è arrivati operando in silenzio con una visione ben precisa di come è cambiata e continuerà a cambiare Cinquefrondi”.

“Evento degli eventi”, per il sindaco metropolitano facente funzioni Versace, è il restyling del campo di calcio «fortemente voluto dal territorio”. “La Città Metropolitana impegna 1,5 milioni di euro – ha spiegato – spinta dall’ostinazione e alla perseveranza del sindaco Conia che lo stadio “Cimino” voleva ammodernarlo a tutti i costi. E’ un sogno che si realizza, un’opportunità per tutti i cittadini della Piana che avranno a disposizione un vero e proprio centro sportivo d’eccellenza”.

Per il sindaco del Comune, Michele Conia, quella di Piazza della Repubblica “è una giornata storica per Cinquefrondi. Abbiamo appena consegnato i lavori per la Tensostruttura coperta – ha detto – che ci consentirà di avere un campo polivalente e un terreno da gioco per la pratica del tennis. Nel frattempo, insieme alla Città Metropolitana, sono stati ultimati i lavori del “PalaBonini” e, adesso, arriva il progetto di ampliamento del campo di calcio omologato per disputare incontri in tutte le categorie, con una nuova tribuna coperta o degli spogliatoi adeguati. La cifra messa a disposizione da Palazzo Alvaro è importante, superando abbondantemente il milione di euro, e sarà interamente dedicata a realizzare un impianto moderno. Intanto, proprio nei pressi dello stadio, si sta installando una palestra all’aperto”.

“Dunque – ha concluso Michele Conia – sta prendendo forma e sostanza un’autentica “Cittadella dello sport” che verrà messa a disposizione dell’intera Piana. Il mio ringraziamento non può che andare al sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, che, seguendo l’opera del sindaco Falcomatà, si è davvero speso moltissimo per raggiungere questo importante risultato. Alla fine, tutto quello che conta è il bene di Cinquefrondi e dei cinquefrondesi. Di fronte a questi numeri e a questo silenzioso e costante impegno, le polemiche stanno a zero”.