Champions League, il finale premia le italiane: il Napoli vince, l’Inter raggiunge il pari

Anche la seconda serata della prima giornata di Champions League 2023-2024 è andata in archivio. Dopo il doppio pari di ieri di Lazio (pazzo finale con gol del portiere Provedel) e Milan, oggi in campo Inter e Napoli. Anche per loro il finale è prezioso e regala gioie.

L’Inter, vice campione d’Europa, dopo la cinquina nel derby ringrazia Lautaro per il gol all’88’ che regala l’1-1 in casa della Real Sociedad, passata in vantaggio al 4′ con Mendez. Ha rischiato l’1-1 anche il Napoli, in gol con l’ex Reggina Di Lorenzo a ridosso dell’intervallo. Il pari all’84 di Bruma, infatti, sembrava indirizzare il match sul pari, ma l’autorete di Niakate ha riportato gli azzurri sull’1-2.