Messina, esordio col botto finale: 2-2 a Cerignola, Firenze salva Modica al 92′

Un esordio pimpante e affatto noioso. Così si può descrivere l’avvio di campionato dell’Acr Messina, impegnato questa sera nell’anticipo del girone C di Serie C a Cerignola. Finisce 2-2, coi peloritani capaci di riacciuffare i locale al 92′, con Firenze.

La gara era cominciata bene, con il vantaggio di Tropea alla mezz’ora. Poi, però, si scatena Malcore, che tra mezz’ora e inizio ripresa ribalta tutto. Dal vantaggio a un pugno di mosche in mano, per la squadra di Modica, che però riesce a trovare il 2-2 finale in pieno recupero, con Firenze. Prima e dopo del gol, sempre nel finale, due rossi ai padroni di casa che innervosiscono gli animi, ma che aiutano il Messina.