Incredibile Cellino, ora attacca la Samp e il patron Radrizzani: “la lezione Reggina non è servita?”

Cellino contro tutti. Dopo aver battagliato contro la Reggina, vincendo, anche per via di un avversario che ha fatto acqua da tutte le parti, ora il patron del Brescia attacca la Sampdoria del nuovo patron Radrizzani. Lo fa attraverso le pagine di Gazzetta dello Sport, in un’intervista, manco a dirlo, realizzata dal giornalista Nicola Binda. Radrizzani aveva acquistato il Leeds da Cellino nel 2017 e l’oggetto del contendere riguarda l’accordo su un vecchio prestito da restituire in rate annuali, di cui mancherebbe l’ultimo pagamento.

Lo spiega meglio lo stesso Cellino: “Radrizzani ha comprato la Samp mettendo a garanzia lo stadio del Leeds, che però aveva preso grazie a un mio prestito di 9,6 milioni di sterline, che mi deve restituire in rate annuali. Un finanziamento che scade nel 2026 per oltre un milione di euro all’anno da versare alla mia società che detiene le quote del Brescia. Anche in passato non c’è stata puntualità, ora la rata del 2023 è scaduta il 31 agosto. Mi sono fatto sentire e non ricevo risposte. Quel denaro serve al mio Brescia”.

Da questo fatto la riflessione del Presidente del Brescia si sposta anche sulla Reggina: “come può Radrizzani comprare un club prestigioso come la Samp da risanare se non riesce neanche a pagare i suoi vecchi debiti relativi al Leeds? Una cosa imbarazzante. La lezione della Reggina non è servita? Bisogna stare attenti a chi rileva le società e controllare se ha i mezzi per mantenerle”. Infine Cellino svela la sua clamorosa intenzione: “devo tutelare me e il Brescia e per questo i miei legali stanno valutando se è possibile rivalerci sulle azioni della Sampdoria, sempre che siano a suo nome”.

Ricordiamo che la Sampdoria è impegnata totalmente a definire il piano di ristrutturazione del debito. Una strada che sta affrontando in maniera decisamente meno spregiudicata rispetto alla Reggina, con cautela, logica e intelligenza, raggiungendo già qualche piccolo passo in avanti.