Cateno De Luca tatuato sulla coscia: “la prima volta che vedo il mio volto sul corpo di un essere umano”

StrettoWeb

Un 19enne, Andrea Leo, si è tatuato il volto di Cateno De Luca sulla coscia con la scritta “il vero duro sono io”. Grande lo stupore del sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord: “il giovane Andrea mi ha stupito con gli effetti speciali mentre uscivo dal cinema Vittoria di Ali Terme dove ho partecipato al convegno organizzato dall’associazione Anello del Nisi”.

Tantissimi i commenti sotto il post di De Luca sia negatici e sia positivi: “Ma stiamo scherzando spero. Con tutta la stima e l’affetto ma non esageriamo”, “Meglio del mitra sullo zigomo e della rosa conficcata nel cuore! Alla fine ditene quante ne volete. È fuori dagli schemi ed ha il suo perché. Amen”, “Spero che il tatuaggio sia finto… per quanto possa ritenere il sindaco bravissimo e il suo idolo, farsi un tatuaggio indelebile anche no. Cmq complimenti l’originalità”.