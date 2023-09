Cateno De Luca in Calabria: “Aieta sarà candidato alle Europee”

StrettoWeb

Cateno De Luca, presente alla Festa del Peperoncino a Diamante, ha ufficializzato un candidato in vista delle elezioni europee del prossimo anno. “Giuseppe Aieta ha detto di Sì! Abbiamo fatto il patto del peperoncino a Diamante in presenza di dieci sindaci e di un leader nazionale di partito per la scelta del candidato della Calabria alle elezioni europee. Nelle prossime settimane apriremo a Cetraro la campagna elettorale”, conclude De Luca.