Catanzaro, che batosta: non basta un Ceravolo sold out, il Parma è troppo forte e vince 0-5

Una bellissima giornata estiva, un entusiasmo che non si vedeva da tempo, un approccio alla gara quasi perfetto. Se ai tifosi del Catanzaro, anzi a tutti coloro che hanno assistito al match, avessero detto nei primi minuti di gara “il Parma vincerà 0-5″, probabilmente… via alle risate. E invece no. Un Ceravolo sold out, e tanto coraggio e anche belle trame iniziali, non bastano alla squadra di Vivarini, che subisce un passivo pesantissimo nello scontro al vertice contro i ducali. I calabresi pagano una difesa distratta e le maglie troppo larghe in area. Finisce appunto 0-5.

Catanzaro-Parma 0-5, il commento alla partita

La compagine giallorossa gioca alla sua maniera, senza paura: grande aggressione in avvio, Parma che sembra un po’ in difficoltà, poi continua profondità e attacco alla porta, anche con tanti uomini. Ma l’avversario è esperto, tecnicamente più forte, sa quel che vuole e sa come soffrire. E così tiene, rischia qualcosina, ma poi affonda al momento giusto, colpendo in contropiede e approfittando degli spazi e anche di maglie troppo larghe dei difensori del Catanzaro.

Alla mezz’ora, quindi, matura lo 0-1, alla prima vera occasione emiliana: è Man a colpire, dopo servizio dalla destra. Il Catanzaro accusa il colpo, si vede, ma continua ad attaccare senza pensare alle letali ripartenze ospiti, che in un contropiede trovano il fallo da rigore che permette a Benedyczak di realizzare lo 0-2. Prima dell’intervallo, poi, il tris, sempre di Benedyczak. La gara è già chiusa, l’unica speranza è un sussulto a inizio ripresa che possa dare nuovamente coraggio. Il gol a inizio ripresa effettivamente arriva, ma è sempre del Parma, che nell’ennesimo contropiede trova il poker finale con Partipilo. Nel resto del secondo tempo succede poco, da segnalare solo il brutto infortunio all’ex Reggina Situm, costretto a uscire in barella, e la cinquina di Colak. Finisce così. Di seguito il tabellino con risultati e classifica aggiornati.

Catanzaro-Parma 0-5, il tabellino

MARCATORI: 18’ pt Man (P), 24’,40’ pt Benedyczak (P); 2’ st Partipilo (P), 39’ st Colak (P).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc (15’ st Veroli); Sounas (1’ st Donnarumma), Ghion, Pontisso (15’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (31’ st D’Andrea), Biasci (1’ st Brignola).

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Katseris, Miranda, Verna, Stoppa.

Allenatore: V. Vivarini.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (15’ st Ansaldi), Delprato, Circati, Zagaritis (37’ st Di Chiara); Estevez, Bernabè; Man (1’ st Partipilo), Sohm, Benedyczak (1’ st Hernani); Bonny (21’ st Colak).

A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Balogh, Begic, Hainaut, Mihaila.

Allenatore: F. Pecchia.

ARBITRO: Aureliano Assistenti: Garzelli – Bahari. Quarto ufficiale: Costanza. Var: Cosso. Ass. Var: Nasca

NOTE – Angoli: sette Catanzaro, tre Parma. Recupero: 5‘ pt; 2’ st Ammoniti: 23’ pt Coulibaly (P), 24’ pt Scognamillo (C), 50’ pt Estevez (P), 22’ st Circati (P), 33’ st Zagaritis (P).

Risultati Serie B

Venezia-Spezia 1-0

Ascoli-Palermo 0-1

Cosenza-Sudtirol 2-2

Feralpisalò-Modena 1-1

Lecco-Brescia 0-2

Pisa-Bari 1-1

Reggiana-Cremonese 2-2

Catanzaro-Parma 0-4

Como-Ternana 2-1

Classifica Serie B

Parma 13 Venezia 11 Palermo 10 Catanzaro 10 Modena 10 Sudtirol 8 Bari 7 Como 7 Brescia 6 Cremonese 6 Cosenza 5 Cittadella 5 Pisa 4 Ascoli 3 Reggiana 3 Sampdoria 2 (-2) Ternana 1 Spezia 1 Feralpisalò 1 Lecco 0