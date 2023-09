Canoni demaniali marittimi: emendamento da parte di alcuni comuni del reggino

StrettoWeb

“I sindaci di Monasterace, Roccella, Siderno, Locri e Bovalino esprimono il loro ringraziamento per la presentazione della proposta emendativa, al Decreto Assetti strategici (DL. 104/2023), ai senatori firmatari che hanno accolto la loro istanza in materia di canoni demaniali marittimi“, si legge in una nota stampa. “L’apprezzamento va alla prima firmataria sen. Biancofiore (Presidente del Gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, UDC, Coraggio Italia, MAIE), al sen. Orsomarso (Gruppo Fratelli d’Italia, già assessore al turismo e trasporti della regione Calabria), alla sen. Minasi (Gruppo Lega e già Assessore alle politiche sociali della regione Calabria) e all’Assessore regionale al lavoro Calabrese che ha sostenuto in questa iniziativa“.

“È doveroso – prosegue la nota – indirizzare un riconoscimento alla sensibilità dimostrata dalla Sottosegretaria al MEF di FDI, Lucia Albano, che ha compreso l’importanza per i comuni costieri di calmierare i canoni demaniali marittimi, previsti dalla normativa vigente, e come una gestione equa dei medesimi sia fondamentale per garantire il decoro urbano, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle nostre coste“.

“In risposta a tale necessità, la proposta di modifica normativa reca un’interpretazione autentica delle disposizioni dell’’articolo 100, comma 4, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo che queste non debbano applicarsi agli affidatari di concessioni su aree e pertinenze del demanio marittimo per attività senza scopo di lucro e senza finalità produttive e commerciali.

Per effetto dell’applicazione in modo generalizzato di detta normativa, in molti comuni costieri si sta verificando l’abbandono di queste aree da parte dei concessionari che le avevano riqualificarle a causa dei canoni gravosi e non giustificati, in quanto non tengono conto delle differenti finalità di utilizzo di tali spazi.

Auspichiamo che il Parlamento approvi tale proposta, che corrisponde ad una corretta interpretazione della normativa introdotta con il decreto agosto 2020, n.104“, conclude la nota.