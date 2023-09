Così la campionessa Novella Calligaris ha annullato le distanze: FOTO e VIDEO della Traversata dello Stretto

StrettoWeb

Stremata, affaticata, ma felicissima, col sorriso. Ha appena terminato la traversata, la campionessa Novella Calligaris, quando si lascia andare ai microfoni dei giornalisti: “è stata una bellissima avventura. Noi abbiamo scelto lo Stretto perché il motto è ‘annulliamo le distanze‘, tutte le distanze. Noi siamo olimpici e paralimpici, abbiamo tutti gli sport di tutte le epoche, abbattiamo tutte le distanze”.

Novella, che ha nuotato per la prima volta in mare a 68 anni, fuori vasca, durante l’intervista cerca Francesca, atleta paralimpica. Non la trova, poi arriva dal mare. “Per noi è stata una festa. C’erano i miei nipotini, mio figlio e il mio compagno sulla barca a vela. Credo di essere stata aiutata da qualcuno lassù, sicuramente mio fratello che avrà detto ‘la solita stakanovista’, ma anche i miei genitori, già so cosa avrebbero detto”.

Novella Calligaris al termine della traversata dello Stretto

Chi è Novella Calligaris e perché ha scelto questa data per la traversata

La data della traversata, quella di oggi, non è casuale, bensì segna esattamente 50 anni dal 9 settembre del 1973, quando l’atleta scrisse un’altra pagina storica dello sport italiano vincendo a Belgrado l’oro mondiale degli 800 stile libero col record del mondo di 8’52’973. Allora l’azzurra, nata a Padova il 27 dicembre 1954, aveva già conquistato la prima medaglia olimpica del nuoto italiano con l’argento nei 400 stile libero a Monaco di Baviera 1972 col tempo di 4’22’44, piazzandosi alle spalle dell’australiana Shane Gould che vinse col record mondiale in 4’19’04; successivamente la giovane 17enne si sarebbe presa il bronzo nei 400 misti (5’03’99) e negli 800 stile libero (8’57’46): tre podi storici con tre record europei. In Jugoslavia invece aveva conquistato anche il bronzo nei 400 stile libero col primato continentale (4’21’798) e nei 400 misti (5’02’029).

Nel 1974, senza aver compiuto ancora 20 anni, Calligaris si ritira dall’attività agonistica con un palmares impressionante, soprattutto considerata una carriera tanto breve quanto piena di successi: l’esordio in nazionale a 13 anni, il primo dei 21 record europei stabilito a 14 anni, 71 titoli italiani individuali, tra cui tutte le distanze dello stile libero, 3 medaglie olimpiche, 3 mondiali, 3 europee, 4 ai Giochi del Mediterraneo, numerose in coppa Latina e nei vari meeting internazionali.

Daniele Masala, pentatleta e docente: "insegno a Catanzaro, sono calabrese a tutti gli effetti"

Alessandra Benedetto sulla Traversata dello Stretto

Martina De Memme dopo la Traversata: parla la coach di Novella Calligaris