Fa troppo caldo in classe, gli studenti svengono. E la Preside chiude in anticipo

Il caldo di questi giorni, a settembre inoltrato, sta sfiancando anche gli studenti, che da poco hanno fatto rientro a scuola. A Bari è accaduto un episodio singolare: come riporta Bariviva.it, infatti, all’istituto Marconi-Hack alcuni ragazzi sono addirittura svenuti e in un caso è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Il sole picchia e la ventilazione è scarsa, così ad intervenire in prima persona è stata la Presidete.

Anna Grazia De Marzo, dirigente dell’istituto, ha deciso di anticipare l’orario di uscita almeno fino a quando le temperature non si abbasseranno. “Uscire alle 13.30 o alle 14.30 è impossibile, considerando anche che molti sono pendolari e devono prendere i mezzi – ha detto – Non posso mettere a rischio la salute di chiunque, sia esso studente, docente o personale Ata. Ho preso questa decisione per salvaguardare tutti. So che ci saranno delle polemiche su questa mia scelta, ma non potevo fare altrimenti, ho fatto quello che era in mio potere fare – aggiunge – In questi giorni ho pensato ai tanti discorsi sulle scuole sempre aperte anche a luglio e agosto, ma se non ci danno spazi adeguati e ambienti vivibili, si finisce solo per parlare di cose irrealizzabili”.