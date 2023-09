Calcio a 5, esordio storico per la Futura: è vittoria alla prima in A2

StrettoWeb

Dopo la conquista della promozione in A2 Elite, il tempo sembra non essersi mai fermato, nonostante la voglia “matta” di riabbracciare la gente del Palattinà. Esordio roboante in Serie A2 Elite per la Polisportiva Futura che vince e convince davanti all’ormai classico “Sold-Out” dell’impianto di Lazzaro. Per nulla timidi, carichi a molla e tirati a lucido per l’occasione, Capitan Cividini e soci limitano il Cnl Cus Molise con un secco 4-1.

Primo tempo da “urlo” per i ragazzi di Mister Fiorenza, quest’ultimo fresco di Patente “A” da allenatore di Futsal ottenuta a Coverciano. I giallo-blu, vestendo le nuove maglie da gioco, con colorazione accesa, brillano e segnano per tre volte, andando vicinissimi almeno al doppio delle reti potenziali espresse. Tripletta di Simone Minnella. Prima al volo su assist di Honorio, poi di tacco in 120 secondi dopo 3 minuti di gioco. Il terzo, dopo un’infinità di occasioni e gol fiorati (dai piedi di Modafferi, Honorio e Cividini su tutti), arriva anche il terzo gol grazie ad un superbo assist, sempre del fuori-classe Honorio, ancora per un Minnella scatenato.

Molise, timidamente al tiro solo con Di Listo nel primo tempo, cresce nel corso della gara, nonostante l’espulsione del Capitano Di Stefano. Proprio durante la superiorità numerica, è ancora Honorio a deliziare la platea con il suo terzo assist della sera verso Nicola Modafferi per il deciso 4-0.

Quilez, con una bordata, accorcia le distanze sul 4-1 ma è già troppo tardi. E’ tripudio giallo-blu:la Futura vince e ritornerà in campo il 13 ottobre per la trasferta di Benevento. Si giocherà, invece, nuovamente, tra le mura amiche del Palattinà il 21 ottobre, questa volta contro la Defender Giovinazzo.