In Calabria un raro tartufo nero da record di oltre 800 grammi | FOTO

Ma perché, in Calabria esistono i tartufi? Molti, ancora, sono convinti che quella calabra non sia terra di tartufi. Eppure non è così. La Sila, come tanti altri territori, sono pieni di questi pregiati funghi dal gusto inconfondibile. E’ notizia di ieri il ritrovamento di un tartufo nero da record, di oltre 800 grammi.

“La generosità della terra di Montegiordano e delle aree circostanti è un inno alla natura e ci regala sempre sorprese straordinarie – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Sassone Tartufi – . Durante la nostra raccolta, abbiamo fatto una scoperta rara: un Tuber aestivum di eccezionale dimensione e del peso di più di 800g“. Si tratta di una qualità rara di tartufo nero.

“Grazie alla dedizione del nostro fondatore, Egidio Sassone, e al nostro team, siamo orgogliosi di rappresentare un’eccellenza nel mondo del Tartufo e di celebrare il nostro straordinario territorio nell’Appennino Calabro-Lucano con il nostro lavoro. Dal cuore della Calabria alla tavola dei veri intenditori di tutto il mondo“, conclude il post. Le foto del tartufo nero ritrovato sono visibili nella gallery scorrevole in alto.