Brescia-Cosenza, ancora voi? Dalla guerriglia playout a un’estate pazza, che strano il destino…

StrettoWeb

Quella partita. Quella tensione. Quel gol. I supplementari ormai ad un passo. Quell’altro gol. Nel finale, proprio allo scadere. Aveva gelato tutto lo stadio. Dal gelo, però, al fuoco, quello dei fumogeni. E poi la paura, la guerriglia, la sospensione. Insomma, Brescia e Cosenza, dopo quel playout, non dovevano vedersi, non quest’anno. I calabresi avevano buttato giù le Rondinelle, rispedendole in Serie C dopo una vita. Oltre al danno, la beffa. Una beffa, per dir la verità, anche leggera, morbida. 3-0 a tavolino (inutile) e due (2) gare a porte chiuse. Da scontare in C.

E invece no. Perché spunta la Reggina. Che c’azzecca, direte voi? Qualche ben informato rivela che c’abbia messo del suo. Leggenda? Boh. Sta di fatto che il Brescia c’è di nuovo. E’ stato riammesso in B il 29 agosto e il 3 settembre scende già in campo. In condizioni precarie, in attesa della sosta nazionali e approfittando della proroga del mercato. Qual è l’avversaria? Il Cosenza… Incredibile! Tre mesi e due giorni dopo, di nuovo loro, anche se non dovevano rivedersi. Niente guerriglie, questa volta, perché si giocherà a porte chiuse. Che strano, però, il destino…