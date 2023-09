Boom di crocieristi a Messina: oggi 8 mila turisti in città, ad ottobre altre 36 navi | FOTO

StrettoWeb

Annata da record a Messina per quanto riguarda il turismo ed il crocierismo. Nella sola giornata odierna, nella città dello Stretto, hanno attraccato tre navi da crociera: Norwegian Breakaway, Viking Sky e Star Legend: In città sono sbarcate quasi 8.000 persone fra passeggeri e membri degli equipaggi e 68 bus in giro per le destinazioni escursionistiche del territorio. Insomma, un vero e proprio boom che sicuramente sta giovando all’economia di Messina e della provincia.

“Siamo alla 130ª nave dell’anno delle 210 attese nel 2023, 36 saranno gli scali nel solo mese di ottobre, in una stagione di eccezionale vitalità che farà registrare nel nostro porto un record di presenze con approdi fino agli ultimi giorni dell’anno, grazie anche al meraviglioso clima dell’area dello Stretto”, comunica l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.