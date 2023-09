Blinken: “pronti a negoziare se Putin ricorresse a diplomazia”

“Finora non abbiamo indicazioni che Vladimir Putin abbia qualche interesse in un’opera di diplomazia significativa. Se lo facesse, penso che gli ucraini saranno i primi a impegnarsi, e noi saremo proprio dietro di loro”. Lo ha detto il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken in un’intervista all’emittente ‘Abc News’. “Tutti vogliono che questa guerra finisca”, ha aggiunto ammettendo però che al momento i colloqui di pace sono fuori discussione perché “ci vogliono due persone per ballare un tango”.