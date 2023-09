Arriva il biglietto integrato dello Stretto, Mondello: “a breve la firma con il Ministro Salvini”

StrettoWeb

Buone notizie per quanto riguarda i trasporti a Reggio Calabria, Messina e nello Stretto. “L’ammiraglio Nunzio Martello mi ha comunicato che firmeremo, con il ministro Salvini, il biglietto integrato dello Stretto. A Messina e Reggio si potrà usare lo stesso tagliando per le flotte dei bus delle due città e per il servizio di trasporto marittimo”, è quanto afferma Salvatore Mondello, vicesindaco della città di Messina durante la “Settimana Europea della Mobilità”.

“La programmazione e la pianificazione avviate nel 2018 con l’allora sindaco De Luca hanno portato i risultati odierni che ci vedono in prima fila in Italia, tanto che il ministero, vedendo questo grande sforzo, ci ha premiato con un bonus da usare in una progettualità. E noi abbiamo deciso di puntare sulla metromare”, rimarca Mondello.