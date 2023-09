Basket School Messina, buone indicazioni nella prima uscita stagionale con il Milazzo

StrettoWeb

Prima uscita stagionale per la Basket School Messina. Nel pomeriggio la squadra allenata da coach Pippo Sidoti ha affrontato in amichevole la formazione della Svincolati Milazzo guidata da coach Francesco Trimboli. Al PalaMilone, tra le due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie B Interregionale, si sono disputate quattro frazioni da dieci minuti con azzeramento del cronometro alla fine di ogni parziale. Buone indicazioni per entrambi i tecnici che hanno potuto valutare lo stato di forma dei rispettivi roster a due settimane dall’inizio del torneo. I quattro tempini di sono conclusi rispettivamente sul 19-16, 15-14, 13-18 e 11-23 per un totale di 58-71. In evidenza per i padroni di casa, cha avevano già disputato due amichevoli, Battaglia, autore di 17 punti (cinque triple) e l’ex Federico Manfrè (14). Quattro i giocatori messinesi in doppia cifra, in nove sui dieci impiegati sono andati a segno. Buona prova difensiva della Basket School Messina. Al di là del risultato, che in queste occasioni ha un valore relativo, coach Sidoti può essere soddisfatto per l’atteggiamento dei suoi ragazzi che hanno messo in campo tanta voglia, attenzione e determinazione. Qualità che fanno ben sperare in vista del campionato.

Questo il tabellino della Basket School Messina: Alberini 2, Buldo 10, Busco 8 Di Dio 9, Janic 7, Labovic 13, Yeyap 10, Sidoti E. 1, Tartaglia 11, Vujic 0. La preparazione della Basket School Messina riprenderà martedì mattina, mercoledì alle ore 18:00 al PalaMili è previsto un nuovo allenamento condiviso con l’Invicta 93cento di Caltanissetta che disputerà il prossimo campionato di serie C.