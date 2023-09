Basile: “ecco il cronoprogramma degli interventi da realizzare nei plessi scolastici di Messina e provincia”

StrettoWeb

Un anno, il 2023, ricco di impegni e di scadenze per la Città Metropolitana di Messina. Tra questi, relativamente al settore scolastico sono molteplici gli obiettivi che il sindaco Metropolitano Federico Basile ha fin qui raggiunto con l’avvio degli interventi in numerosi plessi scolastici di Messina e provincia.

“Abbiamo attivato numerose procedure – afferma Basile – che richiedono massimo impegno in tempi ristretti. In questo senso, grazie al lavoro di censimento e di studio avviato dall’Amministrazione De Luca, stiamo procedendo con i lavori di messa in sicurezza sismica degli Istituti superiori, un impegno gravoso che stiamo assolvendo con ottimi risultati. Nei giorni scorsi – prosegue il Sindaco Metropolitano – abbiamo affidato gli interventi che interesseranno i Licei, Maurolico, Seguenza e Archimede di Messina, e il “Vittorio Emanuele III” di Patti, finanziati con fondi PNRR per circa 17 milioni di euro. Inoltre, stiamo procedendo con i lavori di ampliamento del “Vainicher” di Lipari per un investimento di oltre 3 milioni di euro; ed ancora stanno per essere avviati i cantieri per la realizzazione di nuove palestre al “Caminiti” di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos, al “Torricelli di Sant’Agata Militello” per un costo progettuale poco inferiore agli 8 milioni di euro. Il mio obiettivo – conclude Basile – è quello di rendere sicure le strutture dei nostri plessi scolastici ed efficienti per garantire un alto livello di istruzione”.