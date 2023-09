Bari-Catanzaro, Vivarini: “non siamo al top”. E annuncia qualche acciaccato

StrettoWeb

La batosta è stata pesante, ma va dimenticata. Il Catanzaro guarda avanti, anche se dopo il Parma arriva un altro avversario ostico: domani pomeriggio infatti la squadra giallorossa è di scena a Bari, a un passo dalla Serie A a giugno dopo la finale playoff persa al San Nicola nei minuti di recupero. Della sfida ha parlato il tecnico dei calabresi Vivarini: dopo la cinquina di domenica scorsa ci deve essere “un pronto riscatto”. Analizzati gli errori, “siamo consapevoli che potevamo fare meglio su tanti aspetti. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

Contro il Parma “non ci aspettavamo di prendere gol e di avere una reazione non efficace, dobbiamo mettere in conto che in B i gol si prendono e non si può giocare specularmente. In questo campionato ci vogliono grande applicazione e umiltà e contro il Parma potevamo fare meglio. Dobbiamo far tesoro di queste sconfitte, nel momento in cui si trovano gli equilibri e la capacità di standardizzare le prestazioni allora possiamo dire di essere dentro al campionato”.

Sul prossimo avversario: “andiamo in uno stadio spettacolare e contro una squadra di livello. Mi aspetto una gara molto, dal canto nostro abbiamo avuto una settimana per lavorare e dovremo scardinare una difesa che concede pochissimi spazi”. E sulla partita: “non siamo al top e abbiamo diversi problemi. Iemmello ha avuto febbre per tutta la settimana e Ghion ha accusato qualche problemino. La rosa è ampia, ma ne dobbiamo ancora verificare la potenza. Sicuramente a Bari ci saranno avvicendamenti e in campo scenderanno ragazzi che hanno giocato di meno”.

I convocati di Vivarini

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli.

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli. Difensori : 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli.

: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli. Centrocampisti : 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris.

: 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris. Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.