Bari-Catanzaro? E’ una “questione greca”: Koutsoupias chiama e Sounas risponde, finisce 2-2

Mettiamola così: quando gioca il Catanzaro, difficilmente ci si annoia. Gol ne prende, ma gol ne fa. Perché gioca, sempre, senza paura. E lo fa nonostante una settimana fa questo atteggiamento sia stato pagato molto caro. La squadra di Vivarini, però, risponde molto bene alla scoppola di domenica contro il Parma (0-5) e va a fare la voce grossa a Bari, finalista playoff l’anno scorso e a un passo dalla Serie A. Al San Nicola finisce 2-2, con i giallorossi bravi anche a rimontare lo svantaggio rimanendo avanti per un po’.

In Puglia diventa quasi tutta una “questione greca”. A sbloccare il match alla mezz’ora è Koutsoupias, bravo a ribadire in rete dopo la respinta corta del portiere Fulignati sul tiro di Sibilli. Due minuti più tardi, però, ecco l’ex Reggina Sounas, che si inserisce alla grande in area e pareggia di testa, siglando il suo primo gol in Serie B. Un greco per un greco. Tra di loro si inserisce però un italiano, quando tutto faceva pensare all’1-1 all’intervallo. L’azione passa sempre da Sounas, dalla destra la palla arriva a Verna ed è 1-2 Catanzaro al duplice fischio.

La ripresa resta vivace, il Catanzaro vuole chiuderla ma concede e il Bari entra in campo molto bene. C’è un rigore su Nasti in avvio, ma è fuorigioco. Il pari, però, arriva lo stesso: di nuovo “questione greca” di nuovo Koutsoupias, che segna in maniera simile al gol di prima, sempre con una respinta corta in area. Le due squadre però non mollano e continuano a provarci, con una possibile svolta nel finale a causa dell’espulsione del giovane difensore Miranda, espulso per doppia ammonizione a pochi minuti dall’ingresso in campo. Il punteggio, però, non cambia. Finisce 2-2.

Bari-Catanzaro 2-2, il tabellino

Bari (4-3-2-1): Brenno; Dorval (47’ st Achik), Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias (21’ st Diaw), Maiello, Acampora (33’ st Maita); Sibilli (21’ st Pucino), Edjouma (1’ st Morachioli); Nasti

A disposizione: Farroni, Benali, Bellomo, Zuzek, Akpa-Chukwo, Ricci, Aramu

Allenatore: M. Mignani

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (31’ st Miranda), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (23’ st Brignola), Pompetti (23’ st Ghion), Verna, Vandeputte; Donnarumma (12’ st Stoppa), Biasci (31’ st iemmello)

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Pontisso, Ambrosino

Allenatore: V. Vivarini

Marcatori: 28’ pt Koutsoupias (B), 30’ pt Sounas (C), 46’ pt Verna (C); 13’ st Koutsoupias (B)

Arbitro: Mariani Assistenti: Vivenzi – Scatragli Quarto ufficiale: Vingo Var: Paterna. Ass. Var: Longo

Note – Angoli: due Bari, tre Catanzaro. Recupero: 1‘ pt; 5’ st. Ammoniti: 9’ st Veroli (C), 32’ st Diaw (B), 36’, 39’ st Miranda (C). Espulso: 39’ st Miranda (C).

Risultati Serie B, 6ª giornata

Cosenza-Palermo 0-1

Brescia-Venezia 0-0

Cremonese-Ascoli 2-2

Feralpisalò-Pisa 0-1

Modena-Lecco 0-0

Ternana-Sudtirol 1-1

Spezia-Reggiana 1-2

Bari-Catanzaro 2-2

Cittadella-Como 0-3

Parma-Sampdoria 1-1

Classifica Serie B

Parma 14 Venezia 12 Modena 11 Catanzaro 11 Palermo 10 Como 10 Sudtirol 9 Cosenza 8 Bari 8 Cittadella 8 Brescia 7 Cremonese 7 Pisa 7 Reggiana 6 Ascoli 4 Sampdoria 3 (-2) Ternana 2 Lecco 1 Spezia 1 Feralpisalò 1