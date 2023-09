Barbagallo: “governi di centrodestra mai come adesso contro il Sud e la Sicilia”

StrettoWeb

“In Sicilia vedo un PD che si sta rinnovando, che apre ai giovani e alle forze fresche che hanno voglia di cimentarsi nella politica. Respiriamo un’aria nuova, qui ad Agrigento dove stiamo svolgendo la Festa dell’Unità regionale, diversa rispetto a quella stantìa che proviene invece da palazzo d’Orleans, in cui c’è un presidente – Schifani – che dispensa astio a mezzo stampa ed è impegnato, da un anno a questa parte, esclusivamente a promettere e non mantenere occupandosi di poltrone e assetti di potere, in primis nella sanità, incasellando buoni e cattivi, anche tra i dirigenti generali e non solo, in base agli umori del momento, troppo spesso pessimi”. Lo ha detto il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ad Agrigento dove si stanno aprendo i lavori del secondo giorno della Festa regionale dell’Unità che vedrà, tra gli altri, stasera l’intervento di Stefano Bonaccini e domani la chiusura con la segretaria nazionale Elly Schlein.

“La Sicilia non può permettersi di avere un governatore troppo preso soltanto dalla gestione del potere fine a stesso mentre i trasporti fanno acqua da tutte le parti, la sanità è un affare privato, la proposta educativa è inesistente, il lavoro è una dramma per troppi. Un disastro a cui sta contribuendo in maniera sostanziale il governo di centrodestra targato Meloni che mai come adesso è (stato) contro il Sud. Il taglio del reddito di cittadinanza che ha gettato sul lastrico migliaia di famiglie, il decreto sul superbonus senza un paracadute per migliaia di imprese siciliane e la Zes unica che rompe la territorializzazione delle risorse e mesi e mesi di concertazione tra la Regione siciliana e i comuni sono altri atti incomprensibili”, conclude.