Banche e Pnrr, Occhiuto: “ecco cosa penso”

In merito alla tassa sugli extraprofitti bancari “troveremo una sintesi, perché nessuno vuole mettere in difficoltà il governo. Ma c’è stato un difetto di confronto. Nella gestazione del dl asset, che contiene quella norma, l’esecutivo ha dialogato con i tassisti, ma non con le banche, senza prevedere le conseguenze anche in termini di quotazione in borsa. In un percorso di governo può capitare, ma bisogna porre rimedio e non mi pare ci siano resistenze ad un normale lavoro parlamentare per migliorare il testo”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Libero”.

Ora si guarda alla manovra, la coperta è corta. I territori dovranno rinunciare a promuovere istanze? ”I territori hanno altre leve di politica locale: Pnrr, il fondo di sviluppo e coesione. Il tema è creare le condizioni affinché i Comuni possano spendere più velocemente quelle risorse. Riguardo a questo c’è il tema di semplificare norme e procedure. Sulla manovra, nello specifico, guardiamo invece con molta attenzione a sanità, cuneo fiscale e pensioni. Quelli sono i temi fondamentali”, conclude Occhiuto.