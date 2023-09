Attacco di diarrea in aereo, atterraggio d’emergenza: “feci e puzza insopportabili, non si è trattenuto”

StrettoWeb

Sembra una barzelletta su cui ovviamente farsi una grassa risata. Però è tutto vero e, soprattutto per il malcapitato protagonista, non c’è stato nulla da ridere, anzi tutt’altro. La storia riguarda un attacco di diarrea di un passeggero nel volo Delta da Atlanta a Barcellona. A riferirlo sono media americani, citando un frammento audio del pilota diffuso su social media.

Un passeggero alla prese con un violento problema intestinale ha fatto sì che l’aereo fosse costretto a rientrare in Aeroporto quando mancavano all’incirca due ore all’atterraggio, effettuato così d’emergenza per il problema insolito. Sempre secondo l’audio, il passeggero non era riuscito a contenersi e di conseguenza nella cabina c’erano “feci e puzza insopportabile“, ha dichiarato un passeggero a El Mundo.

“E’ un problema di rischio biologico – dice il pilota durante la conversazione radio con la torre di controllo – abbiamo un passeggero che è stato male e ci viene richiesto di tornare indietro”. In una dichiarazione, la Delta ha parlato di un problema medico a bordo e ha confermato che il volo 194 da Atlanta a Barcellona ha fatto ritorno all’Aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson.