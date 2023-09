L’Aspromonte brucia ancora: incendio a Sant’Eufemia | FOTO

StrettoWeb

Siamo quasi ad ottobre ma, complice il caldo e il vento, l’Aspromonte è ancora vittima di incendi. Nelle scorse ore un rogo è divampato nel territorio di Sant’Eufemia, sulle pendici della montagna. Un’alta colonna di fumo è ben visibile dal centro abitato, come si può vedere nelle foto della gallery scorrevole in alto, pubblicate sui social da un cittadino eufemiese.

“Abbiamo allertato Calabria Verde, i Vigili del Fuoco e la Prefettura – spiega il sindaco Pietro Violi – ma siamo in attesa che arrivino, perché le squadre erano impegnate in altri interventi sul territorio“. Data la posizione dell’incendio sarà necessario l’intervento del Canadair per spegnere le fiamme.