L’ex arbitro Rosario Lo Bello a Reggio Calabria per il libro del papà Concetto. E parla anche di Reggina | VIDEO

StrettoWeb

Serata di sport, oggi, a Reggio Calabria. Presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, infatti la presentazione del libro su Concetto Lo Bello, ex arbitro siciliano ma soprattutto uomo di sport a 360 gradi. A raccontarlo, con aneddoti e testimonianze, il figlio, Rosario, anch’egli ex arbitro e grande ospite di questa sera. Al tavolo del Circolo anche gli interventi dei giornalisti Tonino Raffa e Cristoforo Zuccalà e di Mimmo Praticò, ex Presidente del Coni Regionale e della Reggina.

Dopo i saluti di Giuseppe Bova (Presidente Rhegium Julii) e Giuseppe Postorino (Presidente onorario del Circolo del Tennis), l’intervento degli ospiti, inframezzati da alcuni video sulla figura del protagonista principale, il compianto Concetto Lo Bello. Di lui hanno parlato, a StrettoWeb, sia Mimmo Praticò che lo stesso Rosario, incalzato anche su una domanda legata al momento attuale della Reggina.

L'ex arbitro Rosario Lo Bello presenta il libro sul papà Concetto

Mimmo Praticò parla della famiglia Lo Bello