Allerta Meteo, il nubifragio di stamani a Palmi e Gioia Tauro e i forti temporali di domani

Un violento nubifragio ha colpito questa mattina la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola intorno alle ore 11:00. Il temporale è nato per il flusso umido proveniente dal Tirreno e lo sbarramento incontrato ai primi rilievi sotto costa. In pochi minuti sono caduti 58mm di pioggia a Palmi e 48mm a Gioia Tauro, con disagi per gli allagamenti. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, seppur non in modo estremo come ad inizio settimana ma con instabilità diffusa a macchia di leopardo sul territorio.

Oggi pomeriggio avremo ulteriori temporali sparsi, forti soprattutto in Sila, ma sarà domani – venerdì 29 settembre – la giornata di fenomeni più intensi con forti piogge e temporali su gran parte di Calabria e Sicilia, sempre nelle zone interne, dove avremo temporali violentissimi soprattutto in Sicilia. Massima attenzione a possibili nubifragi e fenomeni meteo estremi.

La situazione, poi, migliorerà nel weekend e in modo ancor più netto la prossima settimana. Il ritorno dell’Anticiclone garantirà ad inizio ottobre un periodo abbastanza lungo che si prospetta mite e soleggiato. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

