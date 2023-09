Alemanno in Calabria: “pronti a fondare un nuovo partito, Meloni ascolti le nostre istanze”

StrettoWeb

C’è vita a destra di Fratelli d’Italia. L’ex sindaco di Roma e già ministro delle Risorse Agricole, Gianni Alemanno, ospite a Vibo Valentia per presentare il manifesto di Orvieto, un documento programmatico critico nei confronti del Governo Meloni e che punta, intorno a Novembre, alla costruzione di un nuovo partito di destra

“La nuova formazione politica – rimarca Alemanno – ha l’intento di correggere gli errori dell’attuale Governo e cercheremo di dare voce non solo alla destra sociale ma a tutti coloro che sperano in una Italia diversa, libera dalla sudditanza che ci ha portato oggi ad essere schierati con la Nato nella guerra in Ucraina”, conclude Alemanno.