Aereo svela il sesso del nascituro in un gender reveal, ma poi si schianta: morto il pilota | VIDEO

La comunicazione di una bella notizia finisce in tragedia. E’ quanto accaduto in Messico, a Sinaloa, dove la notizia e il video hanno ben presto fatto il giro del web in tutto il mondo. Il pilota di un aereo, infatti, è passato sopra una festa con l’obiettivo di svelare il sesso del nascituro, nel corso di un gender reveal, ma qualcosa è andato storto.

Durante il sorvolo, infatti, il pilota 32enne Luis Ãüngel ha perso il controllo – dopo aver rilasciato la scia rossa che indicava il sesso femminile – schiantandosi pochi metri più avanti il luogo dell’evento. All’inizio non tutti si accorgono del disastro e continuano a festeggiare, come si può vedere nel video circolato sui social. Il pilota, portato immediatamente in ospedale per le gravi ferite, non è sopravvissuto, così come riportato dai media locali.