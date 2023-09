Mozart o Hernani? No, Adriana Lima: che ci fa la modella brasiliana con la maglia della Reggina | VIDEO

StrettoWeb

Quando “Brasile” si associa a “Reggina” è subito “Santos Batista Mozart” e il suo “‘ttacca o sceccu”. Più di recente, invece, Reginaldo e Hernani. Insomma, pochi ma buoni, i brasiliani in riva allo Stretto hanno sempre lasciato il segno oltreché un ottimo ricordo. C’è, però, un insospettabile. Ed è… Adriana Lima. La modella sudamericana, infatti, nelle scorse ha postato alcune Instagram Stories con addosso la maglia della… Reggina.

Ebbene sì. Sembrerà strano, eppure è proprio la divisa amaranto. Tra l’altro, neanche molto recente, ma di qualche anno fa, dell’era Praticò. C’è il vecchio logo, poco dopo la ripartenza. Segno del destino, proprio a qualche giorno da una nuova ripartenza. Che cosa ci faccia Adriana Lima con la maglia della Reggina, però, resta un mistero. Nelle storie annuncia di essere in Italia, ma non si capisce bene il legame (se c’è) con Reggio Calabria e la Reggina.

Chi è Adriana Lima

Nata a Salvador, ha 42 anni. Tra il 2014 e il 2016, secondo Forbes, è stata la seconda modella più pagata al mondo. Conta 16,2 milioni di followers su Instagram. In Italia si è fatta conoscere per alcuni spot TIM girati tra il 2004 e il 2005. Ha posato per alcuni dei più grandi e famosi brand al mondo e ha anche recitato in alcuni film film e serie tv.