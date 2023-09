StrettoWeb

“Il difensore Matteo Darini ha firmato un contratto che lo legherà alla Biancoscudata fino al 30/06/2024! Benvenuto Matteo”. Così l’Acr Messina in una breve nota ufficiale sui propri canali. Darini è un giovane difensore classe 2002, pescato dal mercato degli svincolati, ex Casertana e Lavello in Serie D.