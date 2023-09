Acr Messina, arriva il rinnovo con il difensore Michele Ferrara

StrettoWeb

“L’Acr Messina rende noto che il difensore Michele Ferrara ha rinnovato il suo contratto che lo legherà alla maglia biancoscudata fino al 30/06/2025″. Non solo nuovi acquisti per la squadra peloritana, ma anche rinnovi. Come quello con il difensore Michele Ferrara, arrivato lo scorso gennaio dal Catania.