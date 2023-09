Acr Messina, c’è ancora entusiasmo nonostante la sconfitta: riaperta la campagna abbonamenti

StrettoWeb

In un editoriale di qualche giorno fa avevamo evidenziato come ci fossa un po’ più di entusiasmo quest’anno in casa Acr Messina nonostante i due pari nelle prime due gare. Piace, il gioco di Modica, allievo zemaniano, e quindi è stato ingoiato meno amaramente anche il pari beffa contro la Turris (3-3 con i due gol ospiti nel finale).

Ieri è arrivata la prima sconfitta, a Francavilla, ma la prova è stata buona, con oltre mezz’ora di attesa per guasto ai riflettori e con un gol annullato che ha suscitato polemiche. L’entusiasmo quindi rimane e per questo il club, “per andare incontro alle numerose richieste dei propri tifosi, comunica la riapertura della campagna abbonamenti da martedì 26 a sabato 30 settembre 2023. Gli abbonamenti, validi per n. 17 partite, al prezzo pieno, potranno essere sottoscritti sul sito Postoriservato.it, e presso i punti vendita fisici dislocati in città e provincia. Inclusa la scontistica per scuole, impiegati pubblici e impiegati partner Acr Messina”.