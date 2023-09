L’Acr Messina proroga la campagna abbonamenti: il numero di tessere raggiunto

StrettoWeb

L’Acr Messina esordisce oggi in casa. Dopo il pari a Cerignola, e i due riposi forzati, alle 18.30 i peloritani ospitano l’attuale capolista, la Turris, prima a punteggio pieno dopo tre giornate. La compagine di Sciotto si aspetta un buon numero di tifosi, anche alla luce delle numerose agevolazioni.

Sui canali ufficiali, per questo, ha comunicato che “Sono quasi 1400 gli abbonamenti staccati alle 21:00 di questa sera. La società A.C.R. Messina ha deciso, viste le numerose richieste, di prorogare fino a domani, giovedì 21 settembre 2023, la vendita degli abbonamenti per la stagione sportiva 23/24. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 1.500 abbonati. Gli abbonamenti posso essere acquistati online su postoriservato.it o presso i punti vendita dislocati in città e provincia”.