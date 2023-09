Acr Messina: è morto Giuseppe Salerno, aveva 93 anni

StrettoWeb

L’Acr Messina piange la scomparsa di Giuseppe Salerno, ex portiere e capitano giallorosso che vestì la nostra maglia in serie B per ben 6 stagioni dal 1953 al 1959, totalizzando complessivamente 129 presenze. Icona conosciutissima in città, “Peppino” così chiamato da tutti, all’età di 90 anni si manteneva ancora in gran forma macinando km con la sua bicicletta. Stamattina purtroppo ci ha lasciati all’età di 93 anni, a comunicarlo il figlio a cui la società Acr Messina rivolge le sue sentite condoglianze a lui e a tutta la sua famiglia!