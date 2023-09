Acr Messina: torna in società Mario Bonsignore, dirigente dei peloritani in Serie A. Il suo ruolo

StrettoWeb

L’Acr Messina comunica l’ingresso nel proprio management di Mario Bonsignore. Già dirigente del F.C. Messina in Serie A e Serie B, assume l’incarico di Consulente Generale del Presidente Pietro Sciotto. Il neo dirigente giallorosso, nel suo curriculum in ambito sportivo, annovera gli incarichi di Presidente dell’Ancona (vantando una promozione dalla Serie C alla Serie B) e della Maceratese.

Il Presidente Pietro Sciotto commenta con soddisfazione il nuovo innesto: “Auguro a Bonsignore buon lavoro, con la certezza di avere coinvolto nel progetto del Messina una figura di rilievo che fungerà da raccordo e coordinamento tra i vari settori della società. Il coinvolgimento di un manager di primo piano nel panorama calcistico nazionale conferma la volontà di consolidamento strutturale della società”.