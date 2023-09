Acr Messina a caccia della prima vittoria, domani arriva l’Avellino: i convocati di Modica

StrettoWeb

Acr Messina ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo i due pari con gol e spettacolo contro Audace Cerignola e Turris, inframezzati da due soste forzate, domenica scorsa è arrivata la sconfitta a Francavilla, in seguito a una partita infinita (lungo stop per problemi all’illuminazione dello stadio) e con più di un rammarico anche per un gol annullato e che è sembrato regolare.

Domani al Franco Scoglio arriva però una delle favorite alla vittoria finale, l’Avellino di Michele Pazienza, che ha ottenuto due vittorie su due dopo essere subentrato a Rastelli. Questi i convocati scelti da mister Modica.