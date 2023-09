L’Acr Messina “invade” le scuole: abbonamento scontato per gli studenti, Sciotto firma protocollo d’intesa

StrettoWeb

Il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, e il provveditore agli studi di Messina, prof. Stello Vadalà, hanno firmato un protocollo d’intesa che consentirà alle istituzioni scolastiche dell’intera provincia di poter usufruire delle agevolazioni previste nell’ambito della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva. In particolare, la convenzione riguarda la scontistica del 30% che verrà riconosciuta agli studenti messinesi di ogni ordine e grado.

“Confidiamo molto nel coinvolgimento dei giovani – ha detto il presidente Pietro Sciotto – e ci auguriamo che la risposta possa essere massiccia da parte degli studenti messinesi. Stiamo facendo di tutto per portare sempre più gente allo stadio per creare quell’entusiasmo che mancava da tempo intorno alla prima squadra di calcio cittadina. Ringrazio il provveditore per la disponibilità manifestata, al quale mi lega un’amicizia di lunga data, da quando eravamo studenti universitari alla Facoltà di Lettere”.

Oltre agli sconti riservati agli studenti, il presidente Pietro Sciotto ha deciso di invitare per ogni partita interna del Messina una istituzione scolastica: si inizia giovedì con la scuola superiore Minutoli. “Ringrazio il presidente Pietro Sciotto – ha detto il provveditore Stello Vadalà – per questa opportunità rivolta alle istituzioni scolastiche messinesi. Sono certo che ci sarà un’ampia risposta da parte degli studenti perché registro intorno al Messina un rinnovato entusiasmo”. Gli sconti riguardano anche tutto il personale di tutte le scuole messinesi.