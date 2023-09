StrettoWeb

Il Villaggio della Salute che si terrà domenica 1 Ottobre 2023 in Piazza Primo Maggio a Palmi vedrà la partecipazione di 63 associazioni provenienti da tutta la Regione. La giornata sarà inaugurata dalla “Camminata in Rosa” per esprimere vicinanza alle persone affetti da patologie oncologiche.

In piazza verranno offerti molti servizi di prevenzione gratuiti ed informativi, grazie alla partecipazione di eccellenti medici.