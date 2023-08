StrettoWeb

“L’Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta in territorio russo”. E’ quanto ha detto – come riporta il Kiev Independent – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista. “Se la guerra si sposta in Russia – ha aggiunto – c’è il grande rischio che saremo definitivamente lasciati soli. Alcuni grandi Stati non ci appoggerebbero più. Bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l’Ucraina”