Zelensky: “le truppe hanno bisogno di sistemi di difesa aerea e droni”

Durante la visita di Volodymyr Zelensky alle truppe impegnate nella controffensiva nella regione di Zaporizhzhia, i comandanti, discutendo con il presidente la situazione dell’offensiva, hanno “sottolineato l’esigenza di sistemi di combattimento elettronici e sistemi di difesa aerea sul fronte per contrastare gli aerei e i droni del nemico”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’ufficio del presidente. “Inoltre c’è bisogno di droni, dal momento che quelli in dotazione vengono consumati velocemente nelle operazioni offensive”, continua il comunicato.