Zelensky: “i terroristi russi hanno nuovamente attaccato i porti”

“I terroristi russi hanno nuovamente attaccato i porti, il grano e la sicurezza alimentare globale, si tratta di una minaccia per tutti in tutti i Continenti. La Russia può e deve essere fermata”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato su Telegram i raid russi sulla regione di Odessa che hanno danneggiato infrastrutture portuali e provocato incendi. “Tutti i nostri servizi operativi hanno funzionato in modo efficiente”, ha sottolineato Zelensky.