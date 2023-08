XXII Peperoncino Jazz Festival: oggi doppia tappa a Praia a Mare e San Basile

StrettoWeb

Giornata ricchissima, quella di oggi (domenica 27 agosto), per il XXII Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che, contestualmente, saluterà il Tirreno Cosentino per addentrarsi all’interno del Pollino UNESCO Geoparco Globale con la doppia tappa ospitata a Praia a Mare e a San Basile.

Si inizierà in mattinata con l’escursione ad anello a Piano Novacco dal titolo “In Natura – Anello di Novacco” a cura di Andrea Vacchiano, Guida Ufficiale del Parco del Pollino, che prevede la partenza alle ore 9 dalla Catasta Pollino (hub e punto informativo dell’area protetta più grande d’Europa), o, in alternativa, alle 9.30 direttamente da Piano Novacco e che è completamente gratuita per gli spettatori del PJF.

Dopo questa appassionante escursione mattutina, per partecipare alla quale è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 348/2745771 e che pur durando 3 ore è di livello “facile”, nel tardo pomeriggio il PJF farà tappa a San Basile, paese arbereshe che dopo aver ospitato, nel 2015, l’indimenticabile “San Basile Moon Jazz” e, negli anni a seguire, importanti tappe dell’evento diretto da Sergio Gimigliano, anche quest’anno torna nel circuito turistico e culturale del festival musicale più piccante d’Italia grazie all’inserimento nella programmazione del III Poetry Kitchen Festival grazie al forte volere del suo direttore artistico Mimmo Pugliese, con un appuntamento dedicato alla beat generation.

Qui, nell’ora più suggestiva, quella del tramonto (ore 19.30), nel Lab Center in pieno centro storico, si esibiranno i Wishlist, affiatato duo composto dal carismatico cantante e chitarrista Marco Trifilio (diplomato all’Università della Musica Pop per cantautori fondata da Giulio Rapetti in arte Mogol) e dal portentoso chitarrista Roy Panebianco (dopo gli studi alla Saint Louis School di Roma, ha iniziato a collaborare con alcuni tra i migliori musicisti italiani ed internazionali – tra cui Marcello Rosa, Jenny B, Xantonè Blacq, Daniele Scannapieco, Gegè Telesforo ecc. – oltre ad essere da oltre un quinquennio membro stabile del gruppo della formidabile Martha High, per 30c anni prima corista di James Brown).

Il progetto nasce dall’omonimo disco, “Wishlist”, uscito nel 2006 a firma dello stesso Trifilio, da anni residente in quel di Sassuolo, e del direttore artistico del PJF Sergio Gimigliano e prodotto dalla Picanto Records, che racchiude alcuni tra i brani più conosciuti e amati della storia della musica americana: da “Blowing in the Wind” di Bob Dylan a “Wonderful Tonight” di Eric Clapton, passando per brani di Carole King, Jackson Brown, fino ad arrivare a “Come Together” dei mitici Beatles.

Dopo questo incontro tra musica e poesia, alle ore 22, grazie alla fondamentale collaborazione del PraJazz – evento ideato, coordinato e diretto artisticamente dal pianista e compositore Umberto Napolitano giunto quest’anno alla sua VIII edizione e realizzato con il supporto del Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese – in Piazza Municipio a Praia a Mare sarà di scena il grandissimo Gegè Telesforo, un grande amico dell’evento che da ben 22 anni consecutivi caratterizza culturalmente l’estate calabrese, portando turisti e appassionati alla scoperta delle più belle località della regione (oltre una trentina sono i comuni che hanno aderito al tour del 2023).

Polistrumentista, cantante, compositore e portavoce in Italia dello Scat, Telesforo è anche conduttore e autore di programmi radiofonici (uno su tutti, Capital Groove Master) e televisivi (tra cui il bellissimo D.O.C.) ed è conosciuto non solo dagli appassionati di jazz di tutto il mondo, ma anche dal grande pubblico anche per la sua partecipazione a programmi televisivi capolavoro realizzati da Renzo Arbore (da “Indietro Tutta” a “Quelli della notte”, fino ad arrivare al recentissimo Striminzitic Show) e per essere per tanti anni voce inconfondibile dell’Orchestra Italiana, che ha fatto conoscere la musica napoletana nel mondo.

Nel corso della serata, che sarà ad ingresso libero in quanto fortemente voluta dal sindaco Antonino De Lorenzo, il carismatico artista pugliese, da sempre appassionato di Jazz, di Fusion e di Blues (stili musicali che nel corso della sua fortunata carriera lo hanno portato a realizzare ben 15 album a proprio nome e un numero impressionante di collaborazioni nazionali ed internazionali (da Dee Dee Bridgewater a Jon Hendricks, da Claudio Baglioni a Clark Terry, da Marco Mengoni a Giorgia), a capo di un organico che riunisce alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione: i fratelli siciliani Cutello (Matteo alla tromba e Giovanni al sax), il chitarrista Christian Mascetta, il tastierista (e organista) Vittorio Solimene e il fido batterista Michele Santoleri, insieme ai quali proporrà il suo nuovissimo progetto artistico e discografico: Big Mama Legacy.

Il pluridecorato vocalist foggiano offrirà, dunque, il suo personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni Cinquanta della Blue Note Records, oltre a celebrare il music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni Ottanta (il Big Mama, appunto).

Dopo questa doppia tappa che, di fatto, decreterà il passaggio del testimone dal Tirreno Cosentino all’area del Pollino, dal 2 al 4 settembre il PJF farà tappa nel suggestivo scenario del chiostro del Protoconvento francescano di Castrovillari con una intensa “tre giorni” (di cui saranno protagonisti il grandissimo pianista e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley, il travolgente Trio Bobo (formato da Alessio Menconi, Faso e Christian Meyer, ossia i musicisti di Elio e le Storie Tese) e il quartetto di Roberto Musolino e, prima del gran finale a Cosenza, città che ospiterà una giornata interamente dedicata al grandissimo Miles Davis (che si concluderà con l’esibizione di Rick Margitza, ultimo tenorista del leggendario trombettista americano), vivrà 8 tappe nel segno della coinvolgente rassegna Women, Jazz & Wine, con grandi interpreti femminili – Joy Garrison, Nives Raso, Rossana Casale, Mafalda Minnozzi, Francesca Calabrò, Beatrice Valente, Lauren Henderson e Francesca Tandoi – che si esibiranno nelle più belle cantine del Cosentino aderenti al Consorzio Terre di Cosenza.