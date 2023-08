Vigor Lamezia, buona e vincente la prima uscita: 1-4 in casa del Città di Amantea

StrettoWeb

Sotto un sole cocente, la prima uscita vincente della Vigor Lamezia 2023/2024. I Lametini, come da pronostico, hanno la meglio sull’Amantea e torneranno cosi in campo il 10 contro il Campora. Il troppo caldo e la preparazione ancora in corso i maggiori ostacoli per la squadra di Saladino, che tra nuovi e confermati strappa già applausi ai tifosi biancoverdi sempre presenti. E di Bernardi il primo gol biancoverde; per il numero 11 doppietta. Sempre presente sul taccuino dei goleador Giovanni Foderaro; completa il poker Villella.

Città di Amantea – Vigor Lamezia 1-4, il tabellino

Città di Amantea: Contabberia, Sicoli (06), Gentile (36’st Lindia), Lescano, Tringali (26’st Mazzotta), Alfano, Perri M., Mazzucca (05)(3’st Cicero (04), Perri S. (05) (43’st Petrungaro (03), Amendola, Trento. A disp. Segreti (05),), De Stefano (07), Amendola, All. Cipparrone

Vigor Lamezia: Columbro (04), Amendola (03) (36’st Tutino (04), De Fazio, Mascaro, De Nisi, Calomino, Foderaro M.(7’st Villella), Curcio, Bernardi (22’st Verso), Percia Montani (7’st Catania) Foderaro G (35’st SIlvagni (05). A disp. Mercuri, Bilotta. Giampà, Gullo All. Saladino

Arbitro: Matteo Zappa di Cosenza. Assistenti: Elisa Lavarra e Andrea Achille Pallone di Cosenza

Reti: 12’pt , 28’ Bernardi, 43’pt Perri M., 45’pt Foderaro G. 42’st Villella.

Note: Angoli: 0-11 Rec: 2’p.t. e 5 ‘s.t.