Vibo Valentia, sequestrata maxi piantagione di cannabis

Si intensificano i controlli sul territorio calabrese da parte delle forze dell’ordine per contrastare la produzione e lo spaccio di sostanza stupefacenti. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, durante uno dei suddetti controlli nelle aree della provincia, ha scoperto una piantagione di cannabis in località Porto Salvio, vicino al fiume Trainiti. Le piantine erano state abilmente occultate tra gli alti fusti di un canneto rendendo la coltura meno visibile: secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, erano presenti oltre 10mila piante, mentre altre 1500 erano già pronte per il nuovo innesto. A maturazione completa, l’immensa distesa verde avrebbe prodotto circa 10 quintali di marijuana per un valore di oltre un milione di euro. I finanzieri hanno pertanto proceduto al sequestro dell’area coltivata e alla distruzione in loco, come previsto dalla legge.