L’ex calciatore Nicola Ventola, pugliese doc, già calciatore dell’Inter e dell’Atalanta, è in vacanza in Calabria precisamente nella bellissima Palmi. Su Instagram, l’ex attaccante ha condiviso due story mentre attraversa il tunnel delle luminarie e mentre è in giro tra le bancarelle della cittadina tirrenica.

Nicola Ventola a Palmi tra le bancarelle